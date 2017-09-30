У Києві на одній із станцій метро виявили тіло чоловіка
18:20, 30 вересня 2017Інциденти
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За попередніми даними, померлому було близько 70 років.
На станції метро Дарниця виявлено труп літнього чоловіка \ dtp.kiev.ua
У Києві на станції метро "Дарниця" знайшли тіло мертвого чоловіка. Про це dtp.kiev.ua повідомляє на своїй сторінці у Facebook.
"НП в Києві, зараз: на станції метро Дарниця виявлено труп літнього чоловіка. Вік - близько 70 років", - йдеться в повідомленні.
За попередніми даними, чоловік страждав на хронічні захворювання. Зокрема, про це свідчать медичні препарати, знайдені в його сумці.
Читайте такожУ Києві знайшли обезголовлений труп (фото)Також зазначається, що на місце події прибула бригада швидкої допомоги, проте медики лише зафіксували смерть чоловіка.
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