У Києві на одній із станцій метро виявили тіло чоловіка

У Києві на станції метро "Дарниця" знайшли тіло мертвого чоловіка. Про це dtp.kiev.ua повідомляє на своїй сторінці у Facebook.

"НП в Києві, зараз: на станції метро Дарниця виявлено труп літнього чоловіка. Вік - близько 70 років", - йдеться в повідомленні.

За попередніми даними, чоловік страждав на хронічні захворювання. Зокрема, про це свідчать медичні препарати, знайдені в його сумці.

Читайте такожУ Києві знайшли обезголовлений труп (фото)Також зазначається, що на місце події прибула бригада швидкої допомоги, проте медики лише зафіксували смерть чоловіка.