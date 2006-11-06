Тарасюк заодно з Януковичем?

Міністр закордонних справ України Борис ТАРАСЮК заявляє, що працюватиме в уряді доти, доки Президент України Віктор ЮЩЕНКО вважатиме це за доцільне.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Б.ТАРАСЮК сказав сьогодні в інтерв`ю журналістам у Києві.

«Я буду працювати в уряді до того часу, допоки Президент буде вважати це за доцільне, адже я находжуся не за партійною квотою в уряді, а за конституційною квотою Президента», - сказав міністр.

При цьому Б.ТАРАСЮК додав, що він «не є в опозиції до уряду, а партія, головою якої я є (Народний рух України - УНІАН), в опозиції до більшості у Верховній Раді».

Відповідаючи на запитання журналістів щодо чуток про можливе призначення міністром закордонних справ Олександра ЧАЛОГО, який зараз є заступником глави Секретаріату Президента, Б.ТАРАСЮК зазначив, що йому невідомо нічого з цього приводу. «Я не чув про таку позицію Президента, тому не маю підстав для коментаря», - додав він.

Як повідомляв УНІАН, минулого тижня прем`єр-міністр Віктор ЯНУКОВИЧ висловлював переконання, що Б.ТАРАСЮК не може працювати в уряді через свою опозиційність.

«Не може працювати міністр, який висловлює свою точку зору, що він в опозиції до цього уряду, але працює в ньому», - сказав прем’єр.

Також В.ЯНУКОВИЧ заявляв, що у нього існують політичні розбіжності з Б.ТАРАСЮКОМ, але уряд не має права вирішувати питання про доцільність його перебування на посаді міністра закордонних справ (глава МЗС призначається за квотою Президента).