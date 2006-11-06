Тарасюк заодно з Януковичем?

14:01, 06 листопада 2006
Політика
958

Міністр відповів на запитання журналістів

Міністр закордонних справ України Борис ТАРАСЮК заявляє, що працюватиме в уряді доти, доки Президент України Віктор ЮЩЕНКО вважатиме це за доцільне.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Б.ТАРАСЮК сказав сьогодні в інтерв`ю журналістам у Києві.

«Я буду працювати в уряді до того часу, допоки Президент буде вважати це за доцільне, адже я находжуся не за партійною квотою в уряді, а за конституційною квотою Президента», - сказав міністр.

При цьому Б.ТАРАСЮК додав, що він «не є в опозиції до уряду, а партія, головою якої я є (Народний рух України - УНІАН), в опозиції до більшості у Верховній Раді».

Відповідаючи на запитання журналістів щодо чуток про можливе призначення міністром закордонних справ Олександра ЧАЛОГО, який зараз є заступником глави Секретаріату Президента, Б.ТАРАСЮК зазначив, що йому невідомо нічого з цього приводу. «Я не чув про таку позицію Президента, тому не маю підстав для коментаря», - додав він.

Як повідомляв УНІАН, минулого тижня прем`єр-міністр Віктор ЯНУКОВИЧ висловлював переконання, що Б.ТАРАСЮК не може працювати в уряді через свою опозиційність.

«Не може працювати міністр, який висловлює свою точку зору, що він в опозиції до цього уряду, але працює в ньому», - сказав прем’єр.

Також В.ЯНУКОВИЧ заявляв, що у нього існують політичні розбіжності з Б.ТАРАСЮКОМ, але уряд не має права вирішувати питання про доцільність його перебування на посаді міністра закордонних справ (глава МЗС призначається за квотою Президента).

 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter