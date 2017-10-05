Після провалу з законопроектами щодо Донбасу в Раду терміново приїхав Порошенко

В приміщенні Верховної Ради відбулося засідання фракції “Блок Петра Порошенка” за участю президента Петра Порошенка.

Читайте такожХаос у президії Ради: як нардепи чубилися через законопроект про реінтеграцію Донбасу (фоторепортаж)Як повідомив кореспонденту УНІАН співрозмовник із цієї фракції, президент переконував народних депутатів, що ці два законопроекти необхідно ухвалити.

Співрозмовник не виключив, що завтра, можливо, будуть зібрані народні депутати для того, щоб відбулося позитивне голосування.

Водночас перший заступник голови фракції "Народний фронт" Андрій Тетерук в ефірі 112 каналу заявив, що сьогодні ввечері депутати політсили будуть обговорювати ситуацію, що склалася, і в п'ятницю о 10 ранку в Раді братимуть участь у розгляді законопроектів.

Як відомо, в парламенті в п’ятницю в основному збирається не більше 150 народних депутатів. Ухвалювати рішення, для яких необхідно мінімум 226 голосів, неможливо.

Оскільки сьогодні не завершено розгляд законопроектів по Донбасу, то відповідно до регламенту завтра має бути продовжено їх розгляд.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада на початку вечірнього засідання почала розгляд законопроектів щодо державної політики і забезпечення суверенітету України над тимчасово окупованими територіями в Донецькій і Луганській областях.

Це три законопроекти: президентський - №7163 та два депутатських - 7163-1, 7163-2. Авторами одного альтернативних законопроектів є депутати від “Самопомочі”, іншого - депутати від ВО «Свобода».

Пізніше кілька десятків народних депутатів, зокрема від “Самопомочі” та позафракційних, зібралися в президії парламенту та біля трибуни і намагалися блокувати роботу.

Так, депутати від “Самопомочі” Єгор Соболєв та Вікторія Войцицька, коли голови ВР не було на його робочому місці, почали викручувати мікрофони з його робочого місця.

Парубій повернувся до свого робочого місця, але його не пускали. Біля президії відбулась штовханина.

Також позафракційний депутат Надія Савченко вирвала мікрофон у Турчинова, коли він говорив про спроби заблокувати роботу парламенту і його рішення щодо визнання Росії агресором.

Після цього Парубій оголосив перерву у засіданні Верховної Ради і закликав лідерів фракцій зібратися на нараду.

Після перемовин голова ВР виступив з трибуни парламенту, оскільки президія була й надалі заблокована, і закрив засідання.