Позиція про Крим у президентському законопроекті буде узгоджена до другого читання - Парубій

Голова Верховної Ради України наголошує, що у президентському законопроекті позиція про Крим буде узгоджена до другого читання.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час розгляду законопроекту щодо особливостей державної політики із забезпечення суверенітету України над тимчасово окупованими територіями Донбасу (№7163).

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“Було узгоджено, що позиція про Крим буде узгоджена до другого читання. І Чубаров є гарантом того, що цей пункт буде виписаний згідно закону і згідно наших міжнародних домовленостей”, - сказав спікер.