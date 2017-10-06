"Самопоміч" виключила з фракції депутата Веселову за ініціювання законопроектів, які заперечують окупацію

Фракція партії «Самопоміч» ухвалила рішення про виключення Наталі Веселової зі складу фракції. Як зазначається в повідомленні прес-служби фракції, підставою для виключення було вчинення дій, які ганьблять репутацію фракції і політичної партії «Самопоміч»: зокрема, це ініціювання законопроектів, які заперечують окупацію, та заперечення депутатом в публічних виступах факту окупації всупереч позиції фракції.

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«Останньою краплею було сьогоднішнє голосування за продовження дії закону про особливий статус Донбасу, проти чого категорично виступали всі члени фракції «Самопоміч». Ці дії свідчать про те, що Наталя Веселова не поділяє позицію фракції, її цінності і принципи», - йдеться в повідомленні.

У фракції зауважили, що Веселовій раніше було запропоновано самій вийти зі складу фракції, але цього рішення вона не ухвалила через побоювання втратити мандат.

Веселова обиралася до Верховної Ради України за списком «Самопомочі» під номером 9.