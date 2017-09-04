Не всі американські президенти доходили до кінця терміну: у РФ відповіли Трампу на закриття диппредставництв у США

У МЗС РФ коментуючи вимогу Вашингтона щодо припинення роботи трьох диппредставництв заявили, що не всі президенти США доходили до завершення терміну. Про це в ефірі однієї російської телепрограми сказала офіційна представниця МЗС Росії Марія Захарова, пише «Європейська правда».

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"Не всі, взагалі, американські президенти доходили до кінця свого терміну. Про це, до речі, непогано було би пам‘ятати у сьогоднішніх історичних реаліях. Про те, з якою державою ми маємо справу", - сказала Захарова.

При цьому, Захарова уточнила, що має на увазі не імпічмент президента США, а те, "як побудована держава і як боротьба кланів у різні історичні моменти призводила до різних політичних результатів".

Як повідомляв УНІАН раніше, раніше Держдеп США зажадав закрити консульство Росії в Сан-Франциско і дві будівлі торгпредства у Вашингтоні та Нью-Йорку до 2 вересня, мотивуючи це відповіддю на російську пропозицію скоротити чисельність працівників дипмісії США в Росії.

Також повідомлялось, що рішення про закриття генерального консульства Росії в Сан-Франциско ініціював президент США Дональд Трамп. Про це повідомила прес-секретар Трампа Сара Сандерс.

«Це було рішення, прийняте президентом, так», – сказала Сандерс, відповідаючи на питання журналістів щодо того, хто ініціював такий дипломатичний крок.