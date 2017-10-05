НАБУ закликало Порошенка ветувати зміни до КПК

НАБУ закликало президента Петра Порошенка ветувати зміни до Кримінального процесуального кодексу, ухвалені Верховною Радою 3 жовтня. Про це йдеться на сайті НАБУ.

"Законопроект №6232, який серед іншого передбачає внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України (так звана "судова реформа"), містить низку суперечностей, які у разі набуття чинності, можуть паралізувати роботу органів досудового розслідування", - переконані у відомстві.

«Найбільше занепокоєння викликає поправка до ст. 219 КПК України, яка передбачає обмеження термінів досудового розслідування тяжких злочинів до 6 місяців з моменту внесення відомостей до ЄРДР, з можливістю продовження розслідування за рішенням суду ще на півроку», - йдеться у повідомленні.

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"Наголошуємо, розкриття і розслідування складних корупційних схем у такі стислі терміни є неможливим. Для прикладу, при розслідуванні схем, пов’язаних із виведенням коштів за кордон, детективи НАБУ виявляють ланцюжок, який складається в середньому з 7-10 ланок, через які вкрадені в українців гроші перераховуються кінцевим бенефіціарам. Для здобуття доказів у справі детективи мають проаналізувати банківські операції підприємства кожної ланки. За таких обставин тільки на розкриття банківської таємниці згідно ст. 164 КПК детективу знадобиться щонайменше 7-10 місяців, не говорячи про подальше проведення експертних досліджень", - вважають у НАБУ.

Іншим ризиком нових норм КПК у відомстві вважають закриття в судовому порядку проваджень, в яких терміни досудового розслідування перевищують шість місяців, за ініціативи самих фігурантів поточних розслідувань: "У запропонованих до Кримінального процесуального кодексу змінах відсутні перехідні положення, які б виводили з-під дії Кодексу поточні справи, де нікому не оголошено про підозру".

Спірною в НАБУ також вважають норму про повноваження слідчого-судді визначати доцільність проведення експертиз, зобов’язання слідчого перед проведенням обшуку звертатись до суду, щоб той витребував, аби власник добровільно надавав відшукувані речі, предмети чи техніку, а також надання суддям повноваження скасовувати повідомлення про підозру та статус підозрюваного у кримінальному провадженні.

"Національне бюро переконане: ухвалення подібних змін до кримінального процесуального законодавства заблокує розслідування тяжких та особливо тяжких злочинів і унеможливить притягнення винних до відповідальності. Національне бюро закликає Президента України не допустити блокування роботи органів досудового розслідування, ветувавши суперечливі зміни до Кримінального процесуального кодексу", - резюмують у повідомленні.