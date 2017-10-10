Бореться за титул найбіднішого депутата: журналісти розповіли, хто такий Каплін (відео)

Нардеп Сергій Каплін, за деклараціями, виживає на депутатську зарплатню. Хоча журналісти неодноразово ловили нардепа на любові до вишуканих костюмів, дорогих авто та мобільних телефонів.

Квартиру орендує, за що від держави отримує компенсацію - 150 тисяч гривень. Крім того, він часто потрапляє до скандальних історій. Подейкують, його батько був особистим радником Валерія Пустовойтенка, що посприяло політичній кар'єрі Капліна-молодшого.

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Журналісти "Грошей" приїхали в село Опришки на Полтавщині, де народився і виріс нардеп - місцеві мешканці мали б пролити світло на особистість свого одіозного односельчанина.

Єдине, чим міг би похизуватися Каплін, це гроші, які він нібито виділили за його сприянням з обласного бюджету на школу. Але у сільраді про це лише чули.

Раніше заява народного депутата Капліна про бажання балотуватися в президенти України спричинила сміх у сесійній залі Верховної Ради.