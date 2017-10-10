У Генштабі та Міноборони з'ясовують інформацію про затримання в Росії людини, яка назвалася військовим ЗСУ

У Генеральному штабі ЗСУ та Міністерстві оборони з’ясовують інформацію про затримання ФСБ РФ на кордоні з Україною людини, що назвалася військовослужбовцем Збройних сил України.

У коментарі УНІАН керівник Управління зв’язків з громадськістю Збройних сил України Богдан Сеник заявив: "Ми будемо з’ясовувати цю інформацію. Якщо це стосується зони АТО, то більш повну та узагальнену інформацію можна отримати у штабі Антитерористичної операції".

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У свою чергу, речник Міноборони з питань АТО полковник Олександр Мотузяник в коментарі УНІАН зауважив, що у штабі АТО ще уточнюють дані про нібито затримання людини, яка представилась військовим ЗСУ на кордоні з Росією.

"У мене наразі поки що ніяких даних немає з цього приводу, інформація наразі уточнюється", - сказав Мотузяник.

Як відомо, раніше російські ЗМІ з посиланням на ФСБ РФ заявили, що затримали "за порушення кордону" на Луганському напрямку людину, котра назвалася військовослужбовцем української армії.