Росію слід виключити з усіх міжнародних договорів щодо боротьби з тероризмом – адвокат

Сьогоднішні затримання кримських татар у місті Бахчисараї анексованого Криму є ще однією спробою залякати народ за допомогою ярликів тероризму.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив адвокат Еміль Курбедінов.

«Затримані сьогодні в Бахчисараї – активісти «Кримської солідарності», стримери і громадські активісти. Це спроба ще раз залякати народ за допомогою ярликів тероризму і екстремізму. Думаю, Росію необхідно виключати з усіх міжнародних договорів по боротьбі з тероризмом. Тому що ця «боротьба» суцільний театр абсурду!»- написав він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 11 жовтня, кримськотатарський активіст Заїр Смедляєв повідомив про обшуки в шести домах кримських татар. «У Бахчисараї нова хвиля репресій, почалися обшуки в домах Тимура Ібрагімова, Марлена Асанова, Мамета Белялова, Сейрана Салієва, Сервера Закір‘яєва і Гжирова Ісмаїла», - написав він на своїй сторінці у Facebook.

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Пізніше Смедляєв повідомив, що силовики відвезли до Бахчисарайського РВВС п'ятьох кримських татар. «Всі вони чекають наших юристів. Також затримали Алімдара Белялова і Ахмада Сулейманова. Після обшуку з домі вивезли також Мамета Белялова», - додав він.

У Федеральній службі безпеки РФ в Криму звинуватили затриманих кримських татар в причетності до організації "Хізб ут-Тахрір".

*** Представники міжнародної ісламської політичної організації «Хізб ут-Тахрір» називають своєю місією об'єднання всіх мусульманських країн в ісламському халіфаті, але вони відкидають терористичні методи досягнення цього і заявляють, що піддаються несправедливому переслідуванню в Росії. Верховний суд Росії заборонив «Хізб ут-Тахрір» у 2003 році, включивши до списку 15 об'єднань, названих «терористичними». Цю заборону Москва поширює і на територію України в окупованому Криму.