Україна на засіданні Постійної ради ОБСЄ закликала Росію припинити агресію та повернути Крим

Україна знову закликає Російську Федерацію припинити її агресію проти України та повернути Крим. Як повідомляє Постійне представництво України при міжнародних організаціях у Відні, про це заявив глава представництва Ігор Прокопчук на 1160-му засіданні Постійної ради ОБСЄ 12 жовтня 2017 року.

"Україна як і раніше налаштована до мирного урегулювання конфлікту і ми знову наполегливо закликаємо Росію дотримуватися її зобов'язання, і зокрема щодо стійкого режиму припинення вогню, відведення російських військ, бойовиків, найманців та озброєння з української території", - наголосив Прокопчук.

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При цьому, дипломат наголосив, що "через неготовність Росії виконати безпекові положення Мінських угод, стійка деескалація та створення можливості для досягнення прогресу по усім аспектам цих угод залишаються заблокованими, включаючи сталий та всеосяжний режим припинення вогню".

"Ми знову наполегливо закликаємо Росію припинити її агресію проти України, відмовитись від незаконної окупації Криму та повернутись до принципів міжнародного права, включаючи дотримання фундаментальних принципів ОБСЄ і зобов'язань", - заявив дипломат.