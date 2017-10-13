На Житомирщині завтра до Дня захисника України пройдуть урочистості за участю керівництва держави

На Житомирщині завтра, 14 жовтня, з нагоди Дня захисника України відбудеться низка урочистих заходів за участю керівництва держави.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської облдержадміністрації.

Як зазначається у повідомленні, 14 жовтня на Житомирщині з нагоди Дня захисника України відбудеться низка урочистих заходів за участю військово-політичного керівництва держави.

Зокрема, передбачена церемонія нагородження державними нагородами кращих українських військовослужбовців, передача підрозділам Збройних Сил України систем озброєння та військової техніки, які були вироблені або відновлені на підприємствах вітчизняного військово-промислового комплексу, а також демонстрація епізоду тактичного навчання з бойовою стрільбою.

Як стало відомо УНІАН з власних джерел, планується, що участь у цих заходах візьме президент України Петро Порошенко.