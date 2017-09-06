Екс-генсек НАТО побачив "диявола" у пропозиції Росії щодо миротворців на Донбасі

Колишній генеральний секретар Організації північноатлантичного договору (НАТО), позаштатний радник президента України Андерс фог Расмуссен заявляє, що миротворці ООН мають охоплювати ділянку українсько-російського державного кордону на Донбасі, а не тільки лінію розмежування. Про це він написав у Twitter.

"Миротворці повинні охоплювати українсько-російський кордон, а не лише контактну лінію", - заявив він.

При цьому Расмуссен зауважив, що захист місії ОБСЄ є важливим, але необхідний більш широкий мандат для миротворчої місії ООН.

"Диявол у пропозиції Росії (щодо миротворців ООН – УНІАН), безумовно, в деталях", - заявив Расмуссен.

Як повідомляв УНІАН, 22 серпня президент України Петро Порошенко заявив, що має намір у вересні представити на Генасамблеї ООН ідею про розгортання миротворчої місії на Донбасі. Він нагадав, що 24 липня під час телефонних переговорів лідерів держав у «нормандському форматі» наголосив на необхідності введення на Донбас миротворчої місії ООН з мандатом Ради безпеки ООН.

Читайте такожУ Путіна стверджують, що він "ніколи не заперечував" проти розміщення миротворців на Донбасі

5 вересня президент РФ Володимир Путін заявив, що згоден на розміщення миротворців ООН лише на лінії розмежування на Донбасі для гарантування безпеки спостерігачів Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ і доручив МЗС РФ внести відповідну резолюцію на розгляд Ради безпеки ООН. При цьому він зауважив, що це питання не може бути вирішене без прямого контакту з представниками проросійських бойовиків на Донбасі.

Після цього Росія направила керівництву ООН проект резолюції про розміщення миротворців на Донбасі.

У МЗС України заявили, що ця заява Путіна свідчить про чергову спробу Росії як сторони конфлікту представити агресію внутрішньо українським конфліктом і спотворити саму ідею й цілі розгортання миротворчої операції, що не служитиме досягненню головної мети - встановленню стійкого миру на Донбасі і відновленню територіальної цілісності України.