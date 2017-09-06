Екс-генсек НАТО побачив "диявола" у пропозиції Росії щодо миротворців на Донбасі
Захист місії ОБСЄ є важливим, але необхідний більш широкий мандат для миротворчої місії ООН, зазначив Расмуссен.
Колишній генеральний секретар Організації північноатлантичного договору (НАТО), позаштатний радник президента України Андерс фог Расмуссен заявляє, що миротворці ООН мають охоплювати ділянку українсько-російського державного кордону на Донбасі, а не тільки лінію розмежування. Про це він написав у Twitter.
"Миротворці повинні охоплювати українсько-російський кордон, а не лише контактну лінію", - заявив він.
При цьому Расмуссен зауважив, що захист місії ОБСЄ є важливим, але необхідний більш широкий мандат для миротворчої місії ООН.
"Диявол у пропозиції Росії (щодо миротворців ООН – УНІАН), безумовно, в деталях", - заявив Расмуссен.
Як повідомляв УНІАН, 22 серпня президент України Петро Порошенко заявив, що має намір у вересні представити на Генасамблеї ООН ідею про розгортання миротворчої місії на Донбасі. Він нагадав, що 24 липня під час телефонних переговорів лідерів держав у «нормандському форматі» наголосив на необхідності введення на Донбас миротворчої місії ООН з мандатом Ради безпеки ООН.
Читайте такожУ Путіна стверджують, що він "ніколи не заперечував" проти розміщення миротворців на Донбасі
5 вересня президент РФ Володимир Путін заявив, що згоден на розміщення миротворців ООН лише на лінії розмежування на Донбасі для гарантування безпеки спостерігачів Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ і доручив МЗС РФ внести відповідну резолюцію на розгляд Ради безпеки ООН. При цьому він зауважив, що це питання не може бути вирішене без прямого контакту з представниками проросійських бойовиків на Донбасі.
Після цього Росія направила керівництву ООН проект резолюції про розміщення миротворців на Донбасі.
У МЗС України заявили, що ця заява Путіна свідчить про чергову спробу Росії як сторони конфлікту представити агресію внутрішньо українським конфліктом і спотворити саму ідею й цілі розгортання миротворчої операції, що не служитиме досягненню головної мети - встановленню стійкого миру на Донбасі і відновленню територіальної цілісності України.