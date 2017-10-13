Закон про деокупацію Донбасу: Тука пояснив, чому залишається під питання скасування формату АТО

Скасування режиму Антитерористичної операції на Донбасі наразі залишається під питанням і з цього приводу тривають дискусії у Раді національної безпеки і оборони України в контексті обговорення нового законопроекту президента щодо деокупації та реінтеграції Донбасу.

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Про це "Громадському" розповів заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та переміщених осіб Георгій Тука. Головним питанням лишається те, що скасування АТО зачіпає інші закони та підзаконні акти, в яких вживається це визначення, наприклад, щодо кредитів, які були надані на тимчасово непідконтрольних територіях Луганської та Донецької областей.

«Ще під питанням чи буде вона (Антитерористична операція) скасована. Усі розуміють складність цього питання. Якщо вилучити формат АТО, то підвисає ціла низка питань, пов’язаних з іншими законами. Зараз над цим працюють юристи», – сказав він.

Крім того, за словами Туки, одним з головних питань щодо цього законопроекту, над яким зараз працюють в РНБО, є подолання можливих юридичних протиріч у зв’язку з передачею керівництва усіма збройними структурами у зоні конфлікту на Донбасі від СБУ до Оперативного штабу ЗСУ.

«Щодо безпосередньо людей і того, яким чином вони можуть це (законодавчі зміни – ред.) відчути на своєму повсякденному житті, я особисто жодних загроз не бачу. Для них нічого не мало б змінитись», – підсумував заступник міністра.