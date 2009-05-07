Ющенко визначив головну мету «Східного партнерства»

Президент України Віктор ЮЩЕНКО заявляє, що основною метою «Східного партнерства» є створення умов для прискорення політичної асоціації та подальшої економічної інтеграції між ЄС та країнами-учасниками проекту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЮЩЕНКО повідомив на брифінгу українським журналістам в Празі.

Президент наголосив, що відповідна теза дослівно записана у підсумковій декларації сьогоднішнього саміту «Східне партнерство».

Він знову наголосив, що відповідно до цієї декларації, “Східне партнерство” не є альтернативою будь-яким іншим інтеграційним проектам.

За словами В.ЮЩЕНКА, це є доповнюючий документ до всіх інших документів, що ухвалюються в рамках інтеграційних проектів, зокрема між Україною та ЄС.

В.ЮЩЕНКО також зазначив, що згідно з підсумковою декларацією саміту, планується, що подальша співпраця між ЄС та країнами-учасниками “Східного партнерства” базуватиметься на угодах про асоціацію, одним з головних пунктів яких буде створення зони вільної торгівлі між ЄС та країнами-учасниками.

Довідка УНІАН. «Східне партнерство» – польсько-шведська ініціатива, спрямована на поліпшення відносин з ЄС. У грудні 2008 року Європейська Рада принципово погодилася почати цей проект.

20 березня лідери країн Європейського Союзу затвердили політику «Східного партнерства», виділивши на неї 600 млн. євро на 2009-2013 рр.

«Східне партнерство» має охопити 6 країн-сусідів Євросоюзу: Азербайджан, Вірменію, Грузію, Молдову, Україну та Білорусь.

Саміт інавгурації «Східного партнерства» за участю глав держав - членів ЄС і країн-партнерів відбудеться сьогодні, 7 травня, в Празі.