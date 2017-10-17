Залізний паркан навколо Маріїнського та артилерія: у Києві підготувались до зустрічі Порошенка із мальтійським колегою (фото, відео)

У Києві по всьому периметру Маріїнського парку поставили металеві ґрати. Відповідне відео на своїй сторінці у Facebook опублікував користувач Максим Руденко.

Крім того, біля парканів також стоять застави патрулів. З відео можна помітити, що також стоять металошукачі та військові автомобілі та техніка.

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«З усіх виходів та входів заставлено автомобілі поліції, Нацгвардії», - говорить користувач Максим Руденко на відео, додавши, що поблизу парку є навіть артилерія.

Нагадаємо, що сьогодні Києві розпочалась зустріч президентів України та Мальти Петра Порошенка та Марі-Луїз Колейро Преки. Як повідомили УНІАН у прес-службі глави Української держави, офіційна церемонія зустрічі відбулася на ґанку перед будівлею Адміністрації президента України.

Після зустрічі у форматі «віч-на-віч» відбудуться українсько-мальтійські переговори в розширеному форматі. Глави двох держав також проведуть брифінг для представників ЗМІ за підсумками переговорів.

Крім того, Порошенко і Прека візьмуть участь в українсько-мальтійському бізнес-форумі, який відбудеться у Торгово-промисловій палаті України. Президент Мальти перебуває в Україні з державним візитом на запрошення Порошенка.

16-17 травня відбувся перший в історії двосторонніх відносин державний візит президента Порошенка до Мальти.