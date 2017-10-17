Вміє розпускати ноги: підбірка бійок за участі нардепа Парасюка (відео)

Сьогодні між позафракційним нардепом Володимиром Парасюком та начальником Управління державної охорони України Валерієм Гелетеєм сталася сутичка. Депутата, зокрема, обурила кількість силовиків в урядовому кварталі. Парасюк також штовхнув та вдарив Гелетея ногою.

Це вже не вперше експресивний нардеп розпускає ноги. Мабуть, найвідомішим "ногоприкладством" Парасюка став удар ногою по голові колишнього начальника одного з управлінь СБУ Василя Пісного у листопаді 2015 року. Саме після того випадку прем'єр Гройсман запропонував створити "Кодекс поведінки депутатів".

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У вересні 2016 року Парасюк побився з представником "Опоблоку" Олександром Вілкулом одразу після прямого ефіру. Тоді Володимир зігнав злість і на машині опонента - вишкрябав на капоті "ВЛК ПНХ".

Тож пропонуємо згадати, як нардеп Володимир Парасюк вміє вирішувати конфлікти кулаками.