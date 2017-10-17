Сутички під Радою: кількість постраждалих зросла до трьох осіб

У сутичках під Верховною Радою постраждали троє цивільних, наразі ситуація спокійна. Про це в ефірі телеканалу «112 Україна» повідомив директор Департаменту комунікації Національної поліції Ярослав Тракало.

«Наразі ситуація під Верховною Радою більш-менш спокійна. Правоохоронці забезпечують громадський порядок. Була одна сутичка, яка виникла неподалік Кабміну, коли частина активістів намагалась підійти до парламенту, не пройшовши поверхневий огляд і не виявивши бажання пройти металошукачі і показати поліції свої речі. Постраждав один із поліцейських, а також троє цивільних», - сказав він.

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«Трьом цивільним була надана медична допомога на місці, за попередньою інформацією, без госпіталізації. Це ми ще уточнюємо. Водночас один з поліцейських у непритомному стані, і, можливо, потребуватиме госпіталізації», - додав Тракало.

Як повідомляв УНІАН, учасники мітингу під ВР встановлюють намети на вул. Михайла Грушевського. Перед цим між активістами та поліцією сталися сутички на розі вулиць Садова та Грушевського. Після чого поліція створила коридор, щоб активісти безперешкодно перейшли у бік площі Конституції з наметами та іншим інвентарем для наметового містечка. У МВС повідомили, що внаслідок сутичок постраждав один правоохоронець.

З ранку під Верховною Радою відбувається мітинг, учасники якого вимагають скасування депутатської недоторканності, внесення змін до виборчого законодавства, а також створення Антикорупційного суду. Організаторами акції виступають партії «Об'єднання «Самопоміч», ВО «Батьківщина», «Рух нових сил», «5.10», ВО «Свобода», «Національний корпус», «Правий сектор» і ряд громадських організацій.

13 жовтня лідер партії "Рух нових сил" Міхеїл Саакашвілі не виключав, що акція 17 жовтня може стати безстроковою у разі невиконання вимог її учасників.