Парубій розраховує, що о 12:30 Верховна Рада розгляне зняття депутатської недоторканності

Голова Верховної Ради України Андрій Парубій розраховує, що о 12.30 парламент перейде до розгляду законопроектів щодо зняття депутатської недоторканності. Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, відкриваючи засідання парламенту.

Спікер висловив думку, що близько 11.00 парламент зможе проголосували за медичну реформу. Після того ВР розгляне два супровідних до неї законопроекти, розгляд яких має завершитися до 12.00.

«І попередньо, за моїми розрахунками, о 12.30 ми зможемо увійти у два законопроекти про скасування депутатської недоторканності», - зазначив Парубій.

Він додав, що сьогодні парламент матиме змогу ухвалити рішення щодо них і направити їх до Конституційного Суду України.

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«Я переконаний, що в залі для цього є політична воля», - заявив голова ВР і висловив думку, що у голосуванні буде близько 300 голосів.

На його думку, розгляд даного питання завершиться до 14.00.

Водночас, за словами Парубія, третій, «старий» законопроект щодо зняття недоторканності з депутатів та суддів необхідно зняти з розгляду.

«Також після обіду ми будемо розглядати три закони виборчого законодавства», - повідомив він.

Спікер також дав доручення Апарату ВР вивести на вулицю звукову трансляцію засідання, щоб її чули мітингувальники.

Як повідомляв УНІАН, з 17 жовтня під Верховною Радою триває акція протесту, учасники якої вимагають скасування депутатської недоторканності, внесення змін у виборче законодавство, а також створення Антикорупційного суду.

Її організаторами акції виступають партії «Об'єднання «Самопоміч», ВО «Батьківщина», «Рух нових сил», «5.10», ВО «Свобода», «Національний корпус», «Правий сектор» та ряд громадських організацій.

Раніше учасники акції заявили про намір залишатися під будівлею ВР щонайменше до четверга, 19 жовтня, оскільки очікують, що саме сьогодні парламент розгляне їхні вимоги.