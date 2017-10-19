НАБУ поки не підтверджує інформацію про затримання Розенблата в аеропорту Києва



У НАБУ поки не підтверджують інформацію про затримання нардепа Борислава Розенблата при спробі вилетіти до Кельна.

У прес-службі НАБУ агентству УНІАН заявили, що наразі інформація "перевіряється”. Мобільний телефон самого депутата вимкнений.

17 жовтня Розенблат на своїй сторінці у Facebook запевнив громадськість, що попри те, що суд не подовжив йому запобіжний захід, який закінчився 16 жовтня, він не має наміру уникати співпраці зі слідством.

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Як повідомляв УНІАН, раніше видання «Лівий берег» з посиланням на власні джерела в аеропорту «Київ» повідомило про затримання нардепа Борислава Розенблата при спробі вилетіти до Німеччини.