Розенблат пояснив свій намір вилетіти з України, але про золото та діаманти – ані слова
Розенблат заявив, що наразі відсутні будь-які заборони щодо його пересування.
Народний депутат Борислав Розенблат заявляє, що ще три дні тому попередив Національне антикорупційне бюро України про намір виїхати за кордон.
Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.
«Особисто повідомив НАБУ про те, що планую на 3 дні виїхати за межі України, хоча і не зобов'язаний був про це повідомляти. Адже наразі відсутні будь-які заборони щодо мого пересування. Додав до заяви копії квитків у дві сторони. Але у НАБУ свої закони і порядки. Свавілля продовжується!", - наголосив Розенблат.
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Як повідомляв УНІАН, в НАБУ поки що не підтверджують і не спростовують інформацію про затримання Розенблата в аеропорту «Київ» при спробі вилетіти до Кельна. При цьому, за даними ЗМІ, при собі Розенблат мав золото і діаманти.
17 жовтня Розенблат на своїй сторінці у Facebook запевняв, що попри те, що суд не подовжив йому запобіжний захід, який закінчився 16 жовтня, він не має наміру уникати співпраці зі слідством.