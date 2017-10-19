Розенблат пояснив свій намір вилетіти з України, але про золото та діаманти – ані слова

Народний депутат Борислав Розенблат заявляє, що ще три дні тому попередив Національне антикорупційне бюро України про намір виїхати за кордон.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

«Особисто повідомив НАБУ про те, що планую на 3 дні виїхати за межі України, хоча і не зобов'язаний був про це повідомляти. Адже наразі відсутні будь-які заборони щодо мого пересування. Додав до заяви копії квитків у дві сторони. Але у НАБУ свої закони і порядки. Свавілля продовжується!", - наголосив Розенблат.

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Як повідомляв УНІАН, в НАБУ поки що не підтверджують і не спростовують інформацію про затримання Розенблата в аеропорту «Київ» при спробі вилетіти до Кельна. При цьому, за даними ЗМІ, при собі Розенблат мав золото і діаманти.

17 жовтня Розенблат на своїй сторінці у Facebook запевняв, що попри те, що суд не подовжив йому запобіжний захід, який закінчився 16 жовтня, він не має наміру уникати співпраці зі слідством.