Лавров: Україна - головний зовнішньополітичний партнер для Росії

Міністр закордонних справ РФ Сергій ЛАВРОВ заявляє, що Україна є для Росії головним зовнішньополітичним партнером.

Як передає кореспондент УНІАН, про це С.ЛАВРОВ сказав на початку засідання Підкомісії з міжнародного співробітництва Українсько-російської міждержавної комісії, яке проходить сьогодні в Києві.

«Україна для Росії, без перебільшення, головний зовнішньополітичний партнер. Ми сьогодні ведемо активний діалог із вибудовування системи міждержавних відносин, яка заснована на принципах добросусідства, співпраці, прагматизму, взаємної вигоди», - зазначив С.ЛАВРОВ.

За його словами, Росія задоволена досягнутими домовленостями з Україною в сфері торговельно-економічних зв`язків, паливно-енергетичного комплексу, а також тим, що вдалося намітити на шляху поглиблення співпраці у сфері транспорту, промисловості, сільського господарства і космосу.