Колона активістів від Ради підійшла до АП (фото, відео)

Колона з декількох сотень активістів від будівлі Верховної Ради України підійшла на вулицю Банкову до Адміністрації президента.

Як передає кореспондент УНІАН, колону вздовж вулиці Грушевського від парламенту до будівлі Кабінету міністрів супроводжував позбавлений українського громадянства, лідер "Руху нових сил" Міхеїл Саакашвілі, який біля будівлі уряду сів у машину та залишив мітингувальників, обіцяючи повернутись.

Колона повернула на вулицю Садову, а потім на Інститутську.

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Колона розпочала рух з рогу вулиць Шовковичної та Грушевського. Біля Кабміну мітингувальники спокійно без порушень громадського порядку пройшли кордон правоохоронців.

Поточна ситуація під Адміністрацією президента. Там наразі близько 500 протестувальників

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Мітингувальників супроводжує Національна поліція.

На перетині Банкової та Інститутської близько шести рядів у шоломах та іншому захисному спорядженні перекрили прохід безпосередньо до АП. Активісти викрикують гасла "Банду геть".

Перед початком шикування колони зі сцени було оголошено, що колона формуватиметься за участі представників колишніх добровольчих батальйонів "Донбас", "ОУН", "Айдар" та інших. Також організатори акції закликали долучатися до колони інших людей.

Позбавлений українського громадянства, лідер "Руху нових сил" Міхеїл Саакашвілі під час свого виступу сказав, що боротьба лише розпочинається.

"Ми продовжуємо боротьбу. Все тільки починається", - заявив Саакашвілі.

Як повідомляв УНІАН, біля Верховної Ради України 17 жовтня розпочалася акція, учасники якої вимагають скасувати депутатську недоторканність, створити Антикорупційний суд і змінити виборче законодавство. Активісти розбили там наметове містечко.