Активісти пройшли з наметами на площу перед Радою

Працівники поліції пропустили активістів з наметами на площі Конституції перед Верховною Радою, де зранку проходить масова акція.

Як передає кореспондент УНІАН, це відбулося після сутичок між активістами та поліцією на розі вулиць Садова та Грушевського.

Поліція створила коридор, щоб активісти безперешкодно перейшли у бік площі Конституції з наметами та іншим інвентарем для наметового містечка.

Після цього частина поліцейських перемістилася з перехрестя між вулицями Садова та Грушевського до будівлі Верховної Ради.

Водночас активісти із символікою на одязі батальйону “Донбас” разом з іншими мітингувальниками направилися до площі Конституції.

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Як повідомляв УНІАН, з ранку під Верховною Радою відбувається мітинг, учасники якого вимагають скасування депутатської недоторканності, внесення змін до виборчого законодавства, а також створення Антикорупційного суду.

Організаторами акції виступають партії «Об'єднання «Самопоміч», ВО «Батьківщина», «Рух нових сил», «5.10», ВО «Свобода», «Національний корпус», «Правий сектор» і ряд громадських організацій.

13 жовтня лідер партії "Рух нових сил" Міхеїл Саакашвілі не виключав, що акція 17 жовтня може стати безстроковою у разі невиконання вимог її учасників.