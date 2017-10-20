У житомирській школі з нагоди Днів польської культури відкрили клас польської мови

Сьогодні у житомирській школі №28 з нагоди Днів польської культури, що проходять у місті, відкрили клас польської мови.

Як передає кореспондент УНІАН, участь у заході взяли керівники міста, члени польської делегації, що прибула на Дні польської культури, учні та викладачі школи, журналісти.

Учасникам заходу нагадали, що між Житомиром та коремими містами Республіки Польща вже багато років діють партнерські відносини.

«Між Житомиром та польськими містами Плоцьк та Битом вже багато років підтримуються побратимські відносини і мають свій позитивний результат в нашому місті. Польська мова вже не один рік вивчається в загальноосвітніх навчальних закладах як предмет вивчення та предмет факультативу. Загальна кількість учнів міста, що вивчають польську мову як предмет, складає 2 тис.519»,- сказала на відкритті класу польської мови секретар Житомирської міської ради Наталія Чиж.

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За її даними, у школах Житомира наразі працює 33 групи факультативного вивчення польської мови: польську мову вивчають у 13 навчальних закладах міста.

Також сьогодні Чиж, заступник голови обласної державної адміністрації Олексій Ясюнецький, перший заступник голови обласної ради Сергій Крамаренко провели офіційну зустріч з керівництвом Сілезького воєводства, Нижньосілезького воєводства, міст Плоцьк та Битом.

Завтра ж у рамках проведення у Житомирі десятого Міжнародного фестивалю польської культури «Веселка Полісся» планується підписання меморандуму про співпрацю між Житомиром та Битомом.

Нагадаємо, що на Житомирщині наразі проживає найбільша в Україні польська діаспора.