Польща відмовилася підтримати протест Угорщини щодо українського закону про освіту

Міністр закордонних справ Польщі Вітольд Ващиковський відмовився підписатися під спільним зі своїм угорським колегою листом до української влади Петером Сійярто щодо мовного закону в Україні.

Як повідомляє польське видання Rzeczpospolita, про це Ващиковський сказав в інтерв'ю угорському виданню Heti Valasz.

Глава польського МЗС звернув увагу на новий український закон про освіту, щодо якого позиція Польщі та Угорщини відрізняються. Через український освітній закон в Угорщині заявили про ініціативу переглянути Угоду про асоціацію між Європейським Союзом і Україною, а також висловили намір виступати проти подальшої інтеграції України з ЄС.

«Я не засуджуватиму це тому, що це двостороння справа між Угорщиною та Україною. Проте, я не буду політизувати цю проблему, зважаючи на складнощі України, які обумовлені російською агресією», - зазначив глава МЗС Польщі.

Також Ващиковський додав, що глава міністерства закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявляв про це, коли пропонував написати спільного листа українській владі.

Глава зовнішньополітичного відомства Польщі відзначив, що український закон регулює ситуацію з російськими школами, і що польська меншина має лише кілька двомовних шкіл в Україні. Тому, за його словами, Варшава не вважає цей закон великою проблемою і не долучатиметься до емоційних заяв Сійярто.

«Але я розумію ситуацію, яка склалася для угорців: вони проживають на більшій території, і також є більше шкіл, де угорська слугує основною мовою. Але чесно кажучи, це для мене звучить неприродно, тому що люди, які живуть в Україні, повинні розуміти обидві мови», - наголосив Ващиковський.

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Як повідомляв УНІАН, 25 вересня президент Петро Порошенко підписав закон «Про освіту», мовні положення якого (ст. 7 щодо мови освіти в Україні) викликали занепокоєння Польщі, Румунії, Угорщини, Греції, Болгарії.

Новим законом в Україні вводиться 12-річна середня освіта, мовою освітнього процесу в навчальних закладах є державна мова - українська.

Порошенко доручив Міністерству закордонних справ і Міністерству освіти і науки провести з приводу цього закону необхідні консультації з європейськими партнерами, зокрема з Радою Європи.

28 вересня міністр закордонних справ Павло Клімкін направив ст. 7 закону «Про освіту» на розгляд Венеціанської комісії. Її висновок щодо закону буде готовий до грудня.

19 жовтня Гриневич повідомила, що українська сторона зобов'язалася не змінювати модель навчання в угорських школах до отримання висновку Венеціанської комісії щодо закону «Про освіту» та напрацювання спільної моделі навчання в угорських школах.