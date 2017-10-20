Розенблат хотів вивезти з України важливі для слідства матеріали, гроші та схожі на коштовності вироби – НАБУ

Детективи Національного антикорупційного бюро України вчора, 19 жовтня, запобігли вивезенню за кордон народним депутатом Бориславом Розенблатом матеріалів, важливих для розслідування так званої «бурштинової справи», а також забезпечили його участь у судовому засіданні з продовження йому зобов’язань.

Як повідомили у прес-службі НАБУ, обшук у літаку було проведено відповідно до ч.3 ст. 233 Кримінального процесуального кодексу України (до постановлення ухвали слідчого судді) з метою врятування майна, яке може мати ознаки речових доказів.

При цьому, як запевняють у НАБУ, затримання народного обранця не проводилося.

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За інформацією слідства, підозрюваний планував вивезти за межі України «засоби комунікації, що могли містити інформацію з приховування слідів раніше вчинених злочинів та спілкування між його учасниками, матеріальні та грошові цінності — предмети раніше отриманої неправомірної вигоди, а також інше майно для унеможливлення його арешту в рамках кримінального провадження».

Крім того, детективи мали відомості, що підозрюваний міг при собі мати документи для виїзду за кордон з ознаками підроблення.

Під час обшуку, здійсненого безпосередньо у літаку, детективи НАБУ вилучили у Розенблата мобільні телефони, планшет; вироби, зовнішньо схожі з коштовностями; платіжні картки, емітовані закордонними банками; паспорт громадянина України для виїзду за кордон та дипломатичний паспорт.

Як повідомляв УНІАН, за інформацією ЗМІ, 19 жовтня в аеропорту «Київ» співробітники НАБУ затримали народного депутата (виключений із фракції «БПП») Борислава Розенблата під час спроби вилетіти до Кельна. При цьому він нібито при собі мав золото і діаманти.

Сам Розенблат заявив, що попередив НАБУ про намір виїхати в Німеччину на лікування, а при собі у нього були не коштовності, а біжутерія.