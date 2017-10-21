Порошенко подякував поліцейським, які знайшли викрадене у Києві немовля

Президент Петро Порошенко висловив вдячність поліцейським, які знайшли викрадене вчора у столиці немовля. Про це президент Петро Порошенко написав у Twitter.

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«Дякую поліції, що знайшла немовля, викрадене на Оболоні у Києві. Це та звістка, якої чекали всі ми і особливо батьки дитини», - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, вчора, 20 жовтня, в Оболонському районні Києва було викрадено немовля, доки батько забирав з дитсадка страшу доньку.

Слідчим відділом Оболонського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до п’яти років ув’язнення.

Оперативники встановили, що дитину викрала жінка, з камер спостереження було видно, що зловмисниця стежила за чоловіком із коляскою, оскільки камери зафіксували її за маршрутом руху батька з дитиною. Сьогодні поліцейські затримали жінку.

Уповноважений президента з прав дитини Микола Кулеба поінформував, що немовля викрало подружжя, яке втратило власну дитину.