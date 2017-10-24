VIP-боржники: журналісти вирахували політиків, які не платять за комуналку (відео)

Журналісти програми "Гроші" спробували визначити головного VIP-боржника країни. Вони дізналися, хто з українських політиків своєчасно не сплатив за газ та отримав гран-прі від журналістів.

"Опозиціонер" Нестор Шуфрич заборгував одразу із трьох свої квартир. Нардеп, який задекларував одразу чотири елітні авто та кілька колекцій антикваріату, ніяк не може сплатити служба ЖКГ 2,5 тисячі боргу.

Ректор-співак та нардеп Михайло Поплавський не сплатив борг за комуналку у 6,5 тисяч. Але це - квіточки.

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Та боржницю-рекордсменку з боргів за комуналку знайшли у комітеті Ради з питань ЖКГ. Це - Альона Бабак, на якій висить борг аж у 22 тис. грн. Та вона божиться, що за нею немає такої космічної заборгованості.

А от сам голова комунального комітету Сергій Скуратовський ніяк не може сплатити 1 тис. грн за утримання прибудинкових територій.

"і золотий пояс злісного боржника отримав мер столиці Віталій Кличко, який за свої елітні квадратні метри у центрі Києва боргує бюджету майже 5 тис. грн", - розповіли журналісти. Та очільник Києва стверджує, що такого не може бути.