Честь і шана тим, хто врятував від нацизму народи Європи - Порошенко (фото)

Честь і шана тим, хто врятував від нацизму народи Європи. Про це президент України Петро Порошенко написав у Twitter.

«Сьогодні 73-а річниця вигнання нацистів з України. Честь і шана тим, хто врятував від нацизму народи європейського континенту. Вічна пам’ять загиблим», - зазначив президент.

Сьогодні 73-а річниця вигнання нацистів з України.

Честь і шана тим, хто врятував від нацизму народи європейського континенту. pic.twitter.com/SFe9jdPAtZ — Петро Порошенко (@poroshenko) October 28, 2017

Порошенко взяв участь у церемонії вшанування пам’яті загиблих у зв’язку із 73-ю річницею вигнання нацистів з України. Він разом з ветеранами Другої світової війни та ветеранами АТО поклав квіти до Меморіалу Вічної Слави.

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Як повідомили УНІАН у прес-служба глави держави, також присутні вшанували пам'ять загиблих хвилиною мовчання під військовий салют.

Військовослужбовці роти Почесної варти пройшли маршем перед ветеранами та президентом України.

У церемонії також взяли участь міністр оборони України генерал армії Степан Полторак, перший віце-прем'єр-міністр Степан Кубів, віце-прем'єр-міністр Геннадій Зубко, Київський міський голова Віталій Кличко, голова Київської облдержадміністрації Олександр Горган, народні депутати.