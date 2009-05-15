У Корею з Луценком літала співачка Руслана
11:10, 15 травня 2009Політика
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Жінка оголосила обітницю мовчання
На засіданні фракції НУ-НС міністр внутрішніх справ Юрій Луценко повідомив новину: виявляється, разом з ним літала до Кореї співачка Руслана. Про це пише "Українська правда".
Після прибуття до України у Руслани був вилучений дипломатичний паспорт, який вона отримала як депутат Верховної Ради п’ятого скликання. Цей випадок Луценко розцінив як тиск з вимогою дати проти нього свідчення.
Сама Руслана поїхала до Москви на "Євробачення" та оголосила обітницю мовчання.
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