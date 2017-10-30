Навіщо депутатам "собача" реформа

Кішки, собаки та інші домашні тварини – те, що об’єднує або роз’єднує, незалежно від віку і статі. Тому законопроект, яким пропонується запровадити облік домашніх та безпритульних тварин (№7220), зареєстрований двома десятками народних депутатів, більшість з яких з фракції «Блок Петра Порошенка», викликав неабияке обговорення у суспільстві.

До речі, після шквалу критики цієї ініціативи, один з авторів - народний депутат з фракції «Радикальної партії» Андрій Лозовий заявив, що відкликає свій підпис, мовляв, підписати документ його попросили якісь зоозахисники, а він не вник, під чим підписується… Далі «не вник» ще один підписант з фракції «Народний фронт» Євген Дейдей, який заявив, що після зустрічі «з активістами і людьми, яким не байдуже це питання, вирішив відкликати свій підпис». Звісно, згідно Регламенту Верховної Ради, відкликання підписів - дійство сумнівне, але зараз не про це.

Законопроект скоріше відгонить якимось лобізмом, ніж турботою про «братів наших менших»

Повертаючись до, власне, законопроекту, мене найбільше потішила тема запровадження штрафів для власників і опікунів тварин за не прибирання екскрементів своїх підопічних. Сума світить не мала - від 850 до 1700 гривень. Хотілося б помріяти, що більше не доведеться ходити по «замінованих» собаками прибудинкових територіях, або навіть мати небезпечну нагоду вступити у «міну» на сходовому майданчику будинку (дійсно, далеко не всі хазяї тварин прибирають те, що вони віддають природі), але у впровадження такої норми насилу віриться. Вона скидається на мертву. Наприклад, через те, що штраф передбачається, серед іншого, для тих власників, які не прибирають екскременти, навіть у своїх квартирах. Хто зможе проникнути в ці квартири? Яким чином буде стягувати штраф? Та й взагалі, хто цим займатиметься - поліція, якісь комунальні служби?

Так само цікаво, як законотворці бачать впровадження іншої норми запропонованого законопроекту - зобов'язання власників, опікунів собак, котів та інших домашніх тварин віком від двох місяців і більше зареєструвати своїх улюбленців. Якщо, наприклад, власників собак можна «перехопити» на вулиці, під час ранкової чи вечірньої прогулянки з улюбленцем, то як бути з котами, які гуляють, у більшості, в квартирі? Буде проводитися по квартирний обхід? І хто його проводитиме? Певно, ті самі служби, які нараховуватимуть за недотримання цієї норми штраф від 850 до 1700 гривень?

Взагалі, реєстрація тварин – діло гарне і потрібне. Але цей законопроект скоріше відгонить якимось лобізмом, ніж турботою про «братів наших менших». Поміркуйте самі: при реєстрації власникам тварин має видаватися паспорт і жетон, а також здійснюватиметься чіпування тварини. Сама по собі реєстрація, начебто, і не дуже дорого – 160-180 грн. Але додайте сюди ціну жетона, самого паспорта і самої процедури чіпування. Знаючі люди кажуть, що для цього потрібне непросте обладнання і процедура не з дешевих. Деякі українські ветклініки вказують розцінки на таку послугу від 350 гривень. А якщо додати й те, що, згідно законопроекту, передбачено обов’язкове відвідування ветеринара, мінімум, раз на три роки, все це може стати досить серйозним ударом по кишенях, особливо, соціально малозахищених людей.

До речі, моя кішка прожила понад 20 років і бачила ветеринара лише один раз. Ту історію запам’ятали і ветеринар, і кішка, яка просто перестала хворіти. Це, мабуть, не найкращий варіант для наслідування, але й не варіант для стресування тваринки, яка себе добре почуває і ніколи за двері квартири не виходила…

Ще одна божевільна норма цього законопроекту взагалі відгонить якимось фашизмом. Мова про те, що, на думку авторів документу, домашні тварини, які «не мають породної цінності», мають бути обов’язково біостерилізовані. Це в яку «світлу» голову прийшла думка про виведення тільки «породистих» котячих та собачих особин? Ба більше, позаплановий приплід також підлягає штрафним санкціям.

Це в яку «світлу» голову прийшла думка про виведення тільки «породистих» котячих та собачих особин?

Перший заступник голови Верховної Ради України Ірина Геращенко, яка постить у Фейсбук свого кота Амурчика, з цього приводу написала: «Пообіцяла Амурчику і всім його кошачим друзям, що оподаткування котів і собак не пройде. Живіть щасливо і народжуйте кошенят, дорогі наші улюбленці)». Пані Ірина свого кота стерилізувала. Тому її зауваження про те, що необхідно дбати про стерилізацію бездомних тварин і на це витрачати кошти, а не на виявлення позапланових кошенят, виглядає досить резонним.

Крім цих, іноді, абсурдних норм, законопроект містить і цілком притомні. Наприклад, щодо заборони використання тварин для жебрацтва (за такі дії передбачено штраф у розмірі 5100 гривень). Або щодо того, що власник собаки, яка належить до потенційно небезпечної породи, зобов’язаний надати медичну довідку про проходження обов'язкового попереднього та періодичного психіатричного огляду та довідку з кінологічного центру (клубу) про проходження спеціального навчання з утримання собак потенційно небезпечної породи. Але, знаючи, як в нашій країні отримують довідки, ця норма навряд когось врятує від неадеквата з собакою небезпечної породи…

Загалом, вийшло багато шуму без реального результату. Законопроект дуже схожий на якісь лобістські ігри, в яких задіяний ветеринарний бізнес та супутні до нього речі. Але парламенту ближчим часом буде, чим зайнятися - сваритися навколо «сирого» непродуманого документу. Як завжди.

Надія Пришляк