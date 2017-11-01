Україна та Саудівська Аравія домовилися про спрощення візового режиму - Порошенко

Україна та Саудівська Аравія домовилися про спрощення візового режиму.

Про це повідомив президент України Петро Порошенко на прес-конференції після зустрічі з королем Салманом бін Абдулазізом Аль Саудом, яка відбулась в рамках офіційного візиту глави держави до Королівства Саудівська Аравія.

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«Досягнуті дуже важливі домовленості щодо спрощення візового режиму. Я з подивом дізнався про те, що на сьогоднішній день візи до Саудівської Аравії є найдорожчими серед всіх країн світу для українців, і відповідно, візи до України – найдорожчі для саудитів. Ми з королем, з його величністю, домовилися про те, що ми рішуче знижуємо ставки плати зборів за візи і рухаємося, щоб забезпечити і полегшити people to people contact, полегшити можливості для бізнесменів, підприємців, туристів», - сказав Порошенко.

Як повідомляв УНІАН, 31 жовтня Порошенко прибув з дводенним офіційним візитом до Королівства Саудівська Аравія. Він проведе переговори з керівництвом Саудівської Аравії – королем Салманом бін Абдулазізом Аль Саудом та спадкоємним принцем, віце-прем’єр-міністром, міністром оборони Мухаммадом бін Салманом Аль Саудом. Під час зустрічей будуть обговорені питання двостороннього інвестиційного, торговельно-економічного та військово-технічного співробітництва.