В США прокоментували нові санкції проти РФ: закликають звільнити Крим та виконати "Мінськ"

Сполучені Штати Америки запровадили проти Російської Федерації енергетичні санкції та закликали РФ виконувати Мінські угоди та звільнити Крим. Про це йдеться у повідомленнях на сайтах Державного департаменту Сполучених Штатів Америки та Державного казначейства США.

Так, 31 жовтня Управління з контролю за іноземними активами Держказначейства США запровадило санкції проти енергетичного сектору РФ.

Санкції запроваджуються проти нафтовидобувного сектору РФ.

Ці обмежувальні заходи стосуються прямого або непрямого експорту, реекспорту товарів, послуг (крім фінансових послуг) та технологій, які можуть допомогти глибоководному видобутку нафти в Арктиці.

Наголошується, що енергетичні санкції були запроваджені відповідно до схваленого раніше Конгресом Акту щодо протидії російському впливу за допомогою санкцій. Ці санкції введені з метою стримування агресивної політики російського уряду.

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"Ми продовжуємо закликати Росію дотримуватися її зобов'язань відповідно до Мінських угод, полишити кримський півострів та припинити навмисні кібервтручання", - йдеться у повідомленні.

"Ми співпрацюватимемо з нашими союзниками та партнерами щодо цих санкцій з метою примушення російського уряду заплатити ціну, одночасно намагаючись уникнути непередбачених негативних наслідків на інші країни", - йдеться у повідомленні.

Раніше Держдеп оприлюднив новий санкційний список російських компаній і організацій.