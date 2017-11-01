Міграційна служба знову відмовила Саакашвілі у наданні статусу біженця в Україні (документ)

Державна міграційна служба знову відмовила екс-голові Одеської ОДА Міхеїлу Саакашвілі в оформленні документів для вирішення питання про визнання біженцем Про це повідомляє Еспресo.TV.

Керуючись ч. 4 статті 8 Закону України "Про біженців та осіб, які потребують додатковоrо або тимчасового захистy", ДМС відмовила Саакашвілі в оформленні документів для вирішення питання про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту особі без громадянства.

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"Відповідно до ст. 8 закону України "Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту" повідомляємо, що Вам, Саакашвілі Mixeiлу Ніколозовичу відмовлено в оформленні документів для вирішення питання про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, у зв'язку з очевидною необrрунтованістю заяви, а саме через відсутність обrрунтованих побоювань стати жертвою переслідувань за ознаками раси, віросповідання, національності, громадянства (підданства), належності до певної соціальної групи або політичних переконань та недоведеності загрози життю, безпеці чи свободі", - йдеться у повідомленні ДМС.

Як повідомляв УНІАН, раніше Саакашвілі заявив, що генпрокурор Юрій Луценко почав підготовку документів для його екстрадиції до Грузії.