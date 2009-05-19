Експерти про Ульянченко: у неї хороші зв'язки в олігархічних колах

Експерти вважають, що обрання голови Київської облдержадміністрації Віри УЛЬЯНЧЕНКО головою ради партії “Народний Союз Наша Україна” зробить цю політичну силу більш керованою.

Про це свідчать передані агентству УНІАН результати експертного опитування Київського Інституту проблем управління імені Горшеніна.

Науковий директор Школи політичної аналітики при НаУКМА Олексій ГАРАНЬ прогнозує, що з приходом В.УЛЬЯНЧЕНКО збільшиться дисципліна у партії: «Віра УЛЬЯНЧЕНКО замикатиме на собі вирішення основних питань і буде основним каналом зв’язку з Президентом. Це означатиме, що ця безкрайня демократія, яка панувала в «Нашій Україні», скінчилась, натомість прийде жорсткий централізований стиль керівництва”.

О.ГАРАНЬ також зауважив, що В.УЛЬЯНЧЕНКО має добрі стосунки з фінансовими колами, у тому числі з Партією регіонів. “Це призначення, як і низка останніх подій у «Нашій Україні», свідчить, що вона з помаранчевої, революційної перетворюється на консервативну силу”, - вважає О.ГАРАНЬ.

За його словами, у 2005 році партія втратила можливість стати потужною правоцентристською силою класичного європейського зразка, а після виборів 2007 року – ліберальною «третьою силою». “І я думаю, що які б зараз не були призначення, навряд чи це зможе її реанімувати як потужну силу правоцентристського спектру», - наголосив О.ГАРАНЬ.

Голова правління Центру прикладних політичних досліджень «Пента» Володимир ФЕСЕНКО зауважив, що чутки про таке призначення ходили задовго до засідання ради партії.

“Суть полягає в тому, що Віктор ЮЩЕНКО кидає в бій останні резерви, свою стару гвардію. В тому числі і через те, що більше нема кого кидати”, - вважає В.ФЕСЕНКО.

Очевидно, зазначив політолог, заступник глави Секретаріату Президента Роман БЕЗСМЕРТНИЙ з певних причин не хоче очолювати партію, усвідомлюючи, що реанімувати «живий труп» під назвою «Наша Україна» не вдасться. “Можливо, Вірі Іванівні (УЛЬЯНЧЕНКО – УНІАН) вдасться знайти гроші на підтримання діяльності цього організму, на проведення виборчої кампанії – вона талановитий фандрайзер, у неї добрі зв’язки в олігархічних колах”, - зауважив він.

При цьому В.ФЕСЕНКО наголосив, що НСНУ є політичним відображенням і рейтингу, і статусу В.ЮЩЕНКА. “Закат політичної кар’єри В.ЮЩЕНКА означає і закат «Нашої України». Дуже схоже, що відбувається чергове, можливо, вже останнє, перегрупування в оточенні В.ЮЩЕНКА: з нього витісняють Віктора БАЛОГУ. Віра УЛЬЯНЧЕНКО вміє суміщати політику з бізнесом. Для неї це суттєвий крок вперед, бо вона звикла бути «сірим кардиналом» при ЮЩЕНКОВІ, а зараз отримала офіційний статус”, - вважає експерт.

На думку президента Центру соціальних досліджень «Софія» Андрія ЄРМОЛАЄВА, В.ЮЩЕНКО у ситуації кризи ухвалює не раціональні, а “родинно-доцільні рішення”. За його словами, В.УЛЬЯНЧЕНКО ніколи не була відомим креативним політиком. “Вона скоріше бізнесмен, бухгалтер, чиновник. Але в ситуації кризи політичної команди Президент вимушений спиратися на тих, кому довіряє особисто. Пані УЛЬЯНЧЕНКО навряд чи буде авторитетом для націонал-демократичного середовища, не думаю, що це буде фігура об’єднання”, - наголосив А.ЄРМОЛАЄВ.

Він вважає, що це означає, що колись проголошена ідея об’єднаної націонал-демократичної партії залишиться благим історичним починанням В.ЮЩЕНКА і не більше того. “Можливо, пані УЛЬЯНЧЕНКО вдасться створити таку собі камерну організовану політичну силу, яка займатиметься сервісом Президента, але славні часи «Нашої України» як впливової політичної сили, мабуть, відходять», - зауважив політолог.

Директор Інституту проблем управління імені Горшеніна Кость БОНДАРЕНКО назвав обрання В.УЛЬЯНЧЕНКО дуже сильним кроком. “Віра Іванівна відома як чудовий організатор і людина, яка вболіває за партію, вона не хиталася щодо президентської лінії, не заявляла про свої амбіції, і партія може отримати реального керівника, на якого зможе покластися Президент. Вона не перетворюватиме партійну структуру на інструмент реалізації своїх політичних амбіцій”, - наголосив він.

За словами К.БОНДАРЕНКА, «Наша Україна» отримала свою «залізну леді». Водночас він ставить під сумнів те, що партія зможе отримати ті результати, які вона мала у 2002-2005 роках, “але можна з упевненістю говорити, що Віра УЛЬЯНЧЕНКО зможе повернути прихильність електорату рівня 2006 року – 12-15 відсотків».