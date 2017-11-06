Помічник держсекретаря США відвідає Україну в листопаді

Помічник держсекретаря США у справах Європи і Євразії Вес Мітчелл відвідає Україну наприкінці 10-денної поїздки до Європи, яка розпочнеться сьогодні, 6 листопада, у Брюсселі. У заяві Держдепартаменту йдеться, що Мітчелл зустрінеться з українськими лідерами 14–16 листопада, передає "Радіо Свобода".

Дипломат «знову підтвердить прихильність Сполучених Штатів суверенітету та територіальній цілісності України та закликає Україну продовжувати проводити критичні реформи», сказано в повідомленні. Мітчелл також зустрінеться з бізнесовими і громадськими лідерами, щоб обговорити зусилля України для перетворення на «процвітаючу, безпечну та демократичну європейську державу».

Читайте такожВолкер: навіть врегулювання ситуації на Донбасі не змінить політику невизнання окупації Криму

Раніше повідомлялося, що президент України Петро Порошенко провів телефонну розмову з Державним секретарем Сполучених Штатів Америки Рексом Тіллерсоном.

Як повідомила прес-служба президента, співрозмовники скоординували подальші кроки задля розгортання міжнародної місії ООН на окупованій частині Донбасу, включно з неконтрольованою ділянкою українсько-російського кордону.