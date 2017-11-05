Порошенко та Тіллерсон скоординували подальші кроки задля розгортання місії ООН на Донбасі

Президент України Петро Порошенко провів телефонну розмову з Державним секретарем Сполучених Штатів Америки Рексом Тіллерсоном.

Як повідомила прес-служба президента, співрозмовники скоординували подальші кроки задля розгортання міжнародної місії ООН на окупованій частині Донбасу, включно з неконтрольованою ділянкою українсько-російського кордону.

Також сторони приділили особливу увагу питанню звільнення заручників, які незаконно утримуються на окупованій території і в російських тюрмах.

Порошенко подякував за підтримку України під час триваючої російської агресії. Глава держави відзначив важливість санкцій проти Росії та лідерські підходи США у цьому, наголосивши, що лише у такий спосіб можна примусити агресора повернутися у русло міжнародного права, поваги до суверенітету і територіальної цілісності держав.

Читайте такожТрампу можуть запропонувати три варіанти надання Україні летальної зброї - ЗМІ

Співрозмовники також відзначили важливість посилення стратегічного партнерства між Україною та США і висловили задоволення станом виконання домовленостей, досягнутих між президентами України та США під час їх зустрічі у Нью-Йорку.

Тіллерсон поінформував Порошенка про призначення Веса Мітчелла помічником Державного секретаря США з питань Європи та Євразії і його плани у листопаді відвідати Україну для зустрічей з українською владою.