У парламенті Британії завтра відбудуться дебати про Голодомор в Україні 1930-х років

У британському парламенті завтра, 7 листопада, відбудуться дебати про Голодомор 1932-1933 років в Україні.

Про це повідомляється на сайті британського парламенту.

"Дебати щодо українського Голодомору заплановані на вівторок, 7 листопада 2017 року, у Вестмінстерській залі о 14:30. Дебати були ініційовані пані Паулін Лейтем", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що в 1930-х роках за часів правління Йосипа Сталіна, і особливо у зиму 1932-1933 років, конфіскація урожаю з метою примусової колективізації сільськогосподарського виробництва призвела до загибелі мільйонів людей у Радянському Союзі, в основному з числа українських селян-хліборобів, число яких становить близько семи мільйонів осіб.

У цьому зв'язку зауважується, що голод значною мірою був штучним, але сама подія залишається суперечливою.

Голод супроводжувався широкомасштабними чистками серед української інтелігенції та українців з Комуністичної партії.

У повідомленні нагадується, що низка європейських країн визнали Голодомор геноцидом. Сенат Австралії визнав Голодомор геноцидом у 2003 році. У 2008 році Європейський парламент визнав Голодомор злочином проти людяності. Однак російський уряд відкидає, що голод був спрямований проти нації, і заперечує, що це був акт геноциду.