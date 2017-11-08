Шуфрич за 40 хвилин дав у ГПУ свідчення у справі Портнова

Народний депутат від "Опозиційного блоку" Нестор Шуфрич прибув на допит до Генеральної прокуратури України в середу, 8 листопада, і дав свідчення. Про це повідомили в його прес-службі у Facebook.

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"Я прибув до Генпрокуратури сьогодні о 13:50, дав свідчення і залишив приміщення ГПУ о 14:30", - йдеться в повідомленні. Депутат додав, що з приводу предмета допиту слідчий зобов'язав його утриматися від коментарів.

Як повідомляв УНІАН, справу веде начальник Департаменту спецрозслідувань Генпрокуратури Сергій Горбатюк. Шуфрича викликали на допит у справі щодо чинення колишнім першим заступником глави Адміністрації президента Андрієм Портновим тиску на екс-народного депутата від Партії регіонів Інну Богословську.