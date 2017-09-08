ДТП із сином Шуфрича: адвокат потерпілого запевняє, що родина "не хоче крові"

Родина Олексія Мельниченка, який постраждав у ДТП із сином нардепа Нестором Шуфричем-молодшим, зараз визначається з розміром моральної компенсації, проте "не хоче крові". Про це ТСН.ua розповів адвокат потерпілого В'ячеслав Лисенко.

"Для них головне, щоб Олексій отримав повну моральну і матеріальну допомогу, а саме, щоб було відновлено його здоров'я і він отримав моральне відшкодування. Яке саме - вони визначаться. Зараз вони поки що не сформулювали, вони думають. Суми залежать від кожної конкретної людини, бо кожен має свій рівень можливостей і забаганок. І це залежить від совісті і здорового глузду", - зауважив адвокат.

Лисенко повідомив, що зустрічався із самим винуватцем аварії та його адвокатами для визначення їхньої правової позиції.

"Тут може бути три правові позиції: або вони визнають свою провину, або визнають її частково, або не визнають зовсім. У цьому випадку вони повністю її визнають і роблять все можливе, щоб нівелювати наслідки того трагічного випадку", - розповів адвокат, зауваживши, що сам Шуфрич-молодший поводиться чемно і не гонористо.

Також Лисенко наголосив, що Шуфричі повністю опікуються лікуванням Мельниченка.

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"Мельниченком займаються виключно ізраїльські лікарі. До нього приїздив реаніматолог з тель-авівської клініки, який входить до десятки найкращих реаніматологів світу. Ви можете собі уявити, що зробив винуватець для того, щоб людина відклала всі свої операції і прилетіла на тиждень до Києва, і скільки це коштує", - зауважив Лисенко, додавши, що йому невідомо, скільки грошей Шуфричи витратили на це.

Зараз до Мельниченка поки що не пускають нікого, крім родичів. Проте, за словами лікарів, вже за 3-4 дні потерпілий зможе брати участь у слідчих діях. Зокрема, слідчому необхідно офіційно визнати його потерпілим у ДТП.

Як повідомляв УНІАН, 26 серпня на вулиці Шота Руставелі у Києві Шуфрич-молодший, перебуваючи за кермом автомобіля марки Bentley, скоїв наїзд на 31-річного пішохода Олексія Мельниченка. Постраждалого з численними травмами госпіталізували.

29 серпня Шуфричу-молодшому оголосили підозру. Його дії кваліфіковано за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

30 серпня Шевченківський райсуд Києва обрав Шуфричу-молодшому запобіжний захід у вигляді особистої поруки, не задовольнивши клопотання прокуратури про цілодобовий домашній арешт. Поручителем виступив батько Шуфрича – народний депутат.

Сьогодні Апеляційний суд Києва переніс на 12 вересня розгляд скарги прокуратури на рішення суду, який відпустив підозрюваного на поруки.