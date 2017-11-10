Суд арештував рахунки Розенблата у німецькому банку

Гроші народного депутата Борислава Розенблата на рахунках у німецькому банку Sparkasse Dortmunt арештовано. Солом'янський райсуд Києва ухвалив таке рішення 3 листопада за клопотанням детектива Національного антикорупційного бюро Віктора Фурсевича.

Читайте такожНАБУ перевіряє наявність у Розенблата німецького громадянстваІм’я підозрюваного не називається, але йдеться про кримінальне провадження №42016000000003712 від 28 листопада 2016 року, яке стосується саме Розенблата.

Розслідування встановило, серед іншого, що у підозрюваного на території Німеччини відкрито два рахунки у банку Sparkasse Dortmunt, одним із них користується також його дружина.

В НАБУ зазначили, що для конфіскації майна підозрюваного та забезпечення можливої спеціальної конфіскації у кримінальному провадженні за ч. 4 ст. 368 та ч. 2 ст. 369-2 КК необхідно накласти арешт на кошти на цих двох рахунках.

Суд визнав, що гроші на німецьких рахунках "можуть бути визнані грошима, які підлягають спеціальній конфіскації", оскільки були предметом злочину.

Відтак Солом’янський суд задовольнив клопотання детектива НАБУ Фурсевича.

На гроші підозрюваного Розенблата в банку Sparkasse Dortmunt накладено арешт "на строк проведення досудового розслідування" у кримінальному провадженні.

Ухвала про накладення арешту виконується негайно. Оскарження ухвали про накладення арешту не зупиняє її виконання.

Ухвалу можна оскаржити в Апеляційному суду Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.

Якщо рішення ухвалили без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

У вересні Апеляційний суд Києва уже залишив під арештом частину майна позафракційного нардепа Борислава Розенблата.