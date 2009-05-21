КПУ каже, що Україну чекає підпільний аукціон з продажу гральних зон

Народні депутати від фракції Комуністичної партії України вважають, що Закон «Про заборону грального бізнесу в Україні» приймали поспіхом і без урахування поправок, тому що він «був вигідний певним політичним силам саме в такому недосконалому вигляді», пише сайт 24.ua

«15 травня о 10 годині роздали законопроект, а о 12 годині вже прийняли. Депутати не встигли ані прочитати, ані внести свої зміни. Судячи з того, з якою швидкістю це відбулося, це вигідно одній з політичних сил, це ще одне популістське рішення напередодні виборів", - вважає народний депутат України від КПУ Микола КРАВЧЕНКО.

За його словами, комуністи не заперечують проти суворого регулювання цього бізнесу, "але якщо закон прийнято в такому вигляді, то не варто говорити про гральні зони, інакше почнеться аукціон з продажу територій, на яких Кабінет Міністрів дозволить здійснювати цей вид діяльності: хто більше принесе - той матиме кращу зону».

М.КРАВЧЕНКО вважає, що «приймати в середині бюджетного року закони, які руйнують саме тіло бюджету, небезпечно».

«У законі не прописано механізм, яким повертатимуть гроші за ліцензії. Поки що механізму покриття немає, і Кабмін не може сьогодні відповісти, яким чином він розраховуватиметься з тими, хто їх придбав. У результаті ці люди почнуть вимагати гроші через суд, і, можливо, з позитивним результатом», - зазначив М.КРАВЧЕНКО.

Своєю чергою народний депутат України від КПУ Леонід ГРАЧ упевнений, що через недбало прийнятий закон уряд не зможе вирішити проблему наповнення дохідної частини бюджету. З іншого боку, на його думку, тінізація грального бізнесу неминуча.

«Будь-яка заборона – це протиборство, яке йде в тінь, і одну з таких заборон пережили ми всі - це сухий закон з подачі Михайла ГОРБАЧОВА. У середині 80-х це призвело до того, що ми повною мірою пізнали, що таке наркотики, тіньове виробництво спиртного. Те саме буде сьогодні і з гральним бізнесом», - вважає Л.ГРАЧ.

Як передавав УНІАН, 15 травня Верховна Рада України 340 голосами прийняла закон «Про заборону грального бізнесу в Україні».

Головне науково-експертне Управління Верховної Ради дало негативний висновок прийнятому закону. На думку його експертів, «загальна заборона (навіть тимчасова) господарської діяльності з організації азартних ігор призведе до її криміналізації, зокрема, внаслідок різкого збільшення кількості нелегальних гральних закладів і зростання корупції».

19 травня в Києві відбувся 30-ти тисячний мітинг протесту працівників гральної індустрії, які звернулися до Президента з проханням ветувати Закон «Про заборону грального бізнесу в Україні».