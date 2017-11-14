Філатов звернувся до керівника НАБУ з вимогою перевірити рішення міської влади Дніпра

14 листопада мер Дніпра Борис Філатов оприлюднив офіційне звернення до керівника Національного антикорупційного бюро України Артема Ситника з вимогою провести об’єктивне розслідування незаконних забудов, які у Дніпрі ведуть скандально відомі брати Каснери.

Борис Філатов наголосив: варто перевірити не лише дії Дніпровської мерії, а й ретельно вивчити діяльність самих працівників Бюро. Найзухвалішим прикладом свавілля братів Каснерів є будівля за адресою: вул. Володимира Великого, 13б (колишня Плеханова), більш відома, як «Каракатиця на Плеханова». Її розташовано упритул до місцевої спортивної школи, а саме будівництво вели вночі.

Цю справу правоохоронці вивчають більше року. Улітку скандальний будмайданчик відвідав Генеральний прокурор України Юрій Луценко. Мерія Дніпра рішенням сесії визнала недобудову у центрі міста власністю територіальної громади та передала будівлю на баланс одного з комунальних підприємств.

Багатоповерхівку планували або реконструювати для проживання малозабезпечених містян, або взагалі – знести.

Нині працівники НАБУ, за звинуваченням одного з родичів братів Каснерів, інкримінують співробітникам Дніпровської мерії нібито рейдерське захоплення майна.

«Співробітники НАБУ прийшли до мерії і тепер допитують співробітників міськради, звинувачуючи їх у рейдерському захопленні чужого майна. Свекор Каснера, пенсіонер 70-ти років на прізвище Прокоф'єв, «власник» 14-поверхової недобудови у центрі Дніпра, написав заяву до НАБУ, і її взяли в виробництво», – зазначив Борис Філатов у своєму зверненні.

Дії НАБУ Борис Філатов назвав божевільною фантасмагорією і закликав відомство провести перевірку всіх без винятку учасників скандальної справи.

«Перевірте, будь ласка, законність не тільки моїх дій і співробітників мерії, а заодно і братів Каснерів, корумпованих суддів, нотаріусів, що засвідчують неіснуючі документи і заодно дивні, м'яко кажучи, дії ваших підлеглих, які фактично стали на захист незаконних забудовників, що знищують наше місто. Навіть якщо ваші співробітники в інтересах братів Каснерів пред'являть мені підозру, я все одно боротимуся за Дніпро проти негідників, які спотворюють моє місто», – написав мер Дніпра.

Як відомо, під час буремних подій 2013-2014 років Каснери захопили низку земельних ділянок, майна та комунікацій, що були у муніципальній власності. Лише протягом року у Дніпрі без жодних дозвільних документів було зведено декілька новобудов. Так звані будівельні роботи супроводжували підпалами власності громадян і залякуванням «тітушок», а також підкупом правоохоронців і судових рішень.