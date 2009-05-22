Ющенко зупинить рішення Тимошенко про «економічну цензуру»

У Секретаріаті Президента категорично не сприймають ухвалене 20 травня 2009 року на засіданні Кабінету Міністрів України розпорядження «Деякі питання поширення статистичної інформації та адміністративних даних», яке забороняє органам виконавчої влади, підприємствам, установам та організаціям поширювати адміністративні дані, дані фінансової та митної статистики без попереднього погодження цієї інформації з органами державної статистики.

Президент Віктор Ющенко вважає, що розпорядження не відповідає Конституції та законам України і несе надзвичайні ризики, та вже прийняв рішення про негайне зупинення його дії у випадку його оприлюднення. Про це повідомив перший заступник глави Секретаріату - представник Президента у Кабінеті Міністрів Олександр Шлапак, повідомляє прес-служба Президента.

Шлапак вважає постанову Кабміну “рішенням про економічну цензуру” та звертає увагу, що це не поодинокий документ подібного змісту. Зокрема він нагадав, що на засіданні уряду 15 квітня 2009 року «окремим дорученням» заборонено міністрам та керівникам інших центральних органів виконавчої влади без погодження з прем`єр-міністром або першим віце-прем`єр-міністром подавати на запит органів державної влади офіційні інформаційно-аналітичні та додаткові матеріали.

«Вважаємо, що будь-яке урядове рішення, що створює перешкоди для реалізації органами державної влади та їх посадовими особами, зокрема Президентом України, Верховною Радою України, Генеральною прокуратурою, Рахунковою палатою тощо своїх повноважень, у тому числі й тих, які здійснюються в інтересах громадян України, немає нічого спільного з політикою щодо відкритості у діяльності державних органів, зокрема уряду, як це передбачено схваленою Кабінетом Міністрів України Програмою діяльності Кабінету Міністрів України, та породжує таке явище, як корупція», - так Шлапак прокоментував інформаційну політику уряду.