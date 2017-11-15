Волкер обговорив із Клімкіним наступні кроки щодо урегулювання ситуації на Донбасі

Спеціальний представник Державного департаменту США в справах України Курт Волкер та міністр закордонних справ України Павло Клімкін обговорили наступні кроки щодо урегулювання ситуації на Донбасі.

Про це дипломат повідомив у мікроблозі у Twitter.

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"Вчора розмовляв з Павлом Клімкіним після зустрічі у Белграді з радником (помічником - УНІАН) російського президента Владиславом Сурковим. Ми обговорили подальші кроки та важливість збереження тісної координації", - заявив Волкер.

Як повідомляв УНІАН, 13 листопада 2017 року у Белграді (Сербія) відбулася зустріч спеціального представника Держдепартаменту США Курта Волкера і помічника президента Росії Владислава Суркова. За підсумками зустрічі американська сторона заявила, що США і РФ продовжать докладати зусилля для припинення війни на Донбасі, незважаючи на різні концепції щодо шляхів досягнення миру.

Своєю чергою Сурков повідомив, що Волкер передав йому пропозиції до російського проекту резолюції Ради безпеки ООН щодо розміщення миротворців на Донбасі. «Детально обговорили російську ініціативу щодо розгортання сил ООН в Україні. Американські друзі передали свої пропозиції до нашого проекту резолюції Радбезу - двадцять дев'ять абзаців. Три з них наша делегація визнала прийнятними. Мало, звичайно. Але все-таки три - не нуль. Краще, ніж нуль», - зазначив Сурков.

Перед зустріччю Волкера і Суркова у Белграді видання The Wall Street Journal з посиланням на джерела повідомило, що США готуються найближчими днями запропонувати Росії план розміщення на Донбасі 20 тис. іноземних миротворців ООН.

14 листопада Клімкін після розмови з Волкером повідомив, що Росія хоче зберегти свою колонію на Донбасі. "За останні кілька днів 5-та чи 6-та розмова з Куртом. Вдячний за відданість нашій спільній справі. Ми бачимо, що Росія не хоче «творити мир», а хоче зберегти свою колонію на Донбасі, залишити все, як є, і навіть зробити гірше. Це не пройде. Працюємо далі", - наголосив Клімкін.