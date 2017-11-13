Волкер у Белграді обговорить із Сурковим введення миротворців на Донбас

У Белграді помічник президента РФ Владислав Сурков і спецпредставник Держдепартаменту США у справах України Курт Волкер обговорять, серед іншого, розгортання місії ООН на Донбасі.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це повідомив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, відповідаючи на запитання УНІАН про порядок денний запланованої на сьогодні зустрічі.

«Вони (Сурков і Волкер - УНІАН) продовжують обмін думками, що вже став традиційним, - це прямий канал обміну думками щодо ситуації на південному сході. Обговорюються всі питання, пов'язані з тим порядком денним, що формується навколо цього конфлікту», - сказав Пєсков.

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«Звичайно, тема миротворчої місії й відповідних ініціатив також буде на порядку денному», - додав він.

Як повідомляв УНІАН, раніше відбулися дві зустрічі Суркова і Волкера. Перша пройшла в серпні в Мінську, сторони тоді назвали її дуже корисною й конструктивною, натякнувши на «свіжі підходи» у врегулюванні конфлікту на Донбасі. Друга зустріч відбулася в жовтні в Белграді, де, за словами Пєскова, «відбулося «звіряння годинників», обмін думками про ситуацію».

4 листопада спецпредставник Держдепартаменту США зазначив, що Російська Федерація на 100% контролює те, що відбувається на Донбасі.

11 листопада за підсумками 25-го саміту форуму «Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва» в Дананзі (В'єтнам) президент РФ Володимир Путін заявив, що не знає про пропозиції США щодо розміщення 20 тисяч миротворців на Донбасі.

"Я такого не знаю. Можете далі нічого не говорити", - сказав Путін, відповідаючи на запитання про інформацію видання The Wall Street Journal щодо намірів США передати Росії план про розміщення на Донбасі 20 тисяч миротворців ООН.

"Я про це нічого не чув, нічого про це не знаю, тому коментувати це неможливо. Просто це нереально", - додав він.

За даними The Wall Street Journal, США готуються найближчими днями запропонувати Росії план розміщення на Донбасі 20 тисяч іноземних миротворців ООН.