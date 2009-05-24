Янукович заявляє, що Партія регіонів веде переговори з БЮТ

Лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє, що очолювана ним партія веде переговори з Блоком Юлії Тимошенко.

Про це він сказав в інтерв’ю телеканалу “Інтер” у неділю.

За його словами, також ведуть переговори з іншими політичними партіями.

Він повідомив, що нині залишається без відповіді питання, чи “готові ми (йдеться про Партію регіонів – УНІАН) взяти відповідальність разом з тією політичною силою (йдеться про БЮТ – УНІАН), чи ні”.

На запитання, чи існує розкол у Партії регіонів, В.ЯНУКОВИЧ відповів, що дискусії в партії велися завжди, але зараз “гострий період часу, і можливо, вона (дискусія) гостріша, ніж в деяких випадках була раніше”.

“Але абсолютно нічого страшного немає”, - наголосив В.ЯНУКОВИЧ.

За його словами, Партія регіонів, “є повноцінним учасником” політичного процесу, який відбувається в державі.

Також В.ЯНУКОВИЧ повідомив, що переговори з БЮТ щодо змін до Конституції “не припинялися ніколи”.

Він додав, що Партія регіонів завжди виступала за проведення судової реформи та реформи органів влади на місцях.

В.ЯНУКОВИЧ сподівається, що після президентських виборів “відбудеться об’єднання, нове єднання політичних сил в парламенті, і тоді не потрібні будуть дострокові парламентські вибори”.

“Я, як людина, як громадянин, як політик, я би хотів, щоб це так сталося, але це мало ймовірно, проте можливо”, - зауважив лідер Партії регіонів.

В той же час він додав: “Але якщо цього не відбудеться, то тоді, безумовно, будуть дострокові парламентські вибори”.

На його переконання, такий розвиток подій “найбільш ймовірний”.