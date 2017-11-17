Генерал допустив створення на Заході "антиукраїнського поясу"

Загострення ситуації з Польщею може призвести до жорсткої позиції проти України у двосторонніх відносинах, у тому числі в Євросоюзі, а також до формування загрози втрати окремих наших західних областей. Цим можуть скористатися і "треті сили".

Про це колишній глава Служби зовнішньої розвідки України, генерал армії Микола Маломуж розповів під час чату на "Главреді".

За його словами, існує загроза створення "антиукраїнського поясу" на Заході, куди можуть увійти, крім Польщі, Румунія, Угорщина, Сербія й деякі інші країни".

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"Причина — не стільки в Росії, а скільки у нашій неефективній зовнішній політиці. Глибоке знання ситуації і робота на випередження забезпечать недопущення таких протиріч. Ескалація напруженості відносин із перерахованими країнами може призвести до формування загрози втрати окремих західних областей України", — вважає Маломуж.

Відповідаючи на питання, чи замішана в нинішньому українсько-польському конфлікті "третя сила", Маломуж сказав: "Ми маємо давню історію стосунків з Польщею і протиріч у трактуванні історичних українсько-польських подій достатньо. Але ефективна робота на випередження з боку української влади і діалог з поляками на рівні президентів, урядів, парламентів, церков, культурних діячів і громадськості приводили б до розуміння з обох сторін і допомагали би уникнути будь-якої ескалації конфлікту і втручання "третіх сил". Сьогодні українська влада втратила відчуття реальності та можливих загроз, чим користуються як антиукраїнські сили в Польщі, так і "треті сили"".