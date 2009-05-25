Ющенко заявив бізнесменам, що радикальний шлях - єдиний можливий

Президент України Віктор ЮЩЕНКО наголошує на необхідності оптимізації дозвільної системи України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив у виступі на форумі «Влада та бізнес – партнери», який проходить сьогодні в Києві.

В.ЮЩЕНКО навів статистику, за якою Україна на сьогодні має 85 органів державного нагляду. Причому тільки 26 з них, щоб розподілили підприємства за групами ризику.

За словами Президента, такий підхід призводить до того, що в Україні спостерігається непрозорість у цій сфері. Однаково перевіряємо тих, хто є в групі ризику, і кого немає, зазначив В.ЮЩЕНКО.

Президент також заявив, що в Україні перевірками охоплено 75% підприємств малого і середнього бізнесу. За його інформацією, кожне друге підприємство щороку проходить дозвільні процедури.

В.ЮЩЕНКО також зазначив, що дозвільну систему України регулює 100 законів, 300 постанов уряду і 2 тис. інших актів.

«Це змінити можна тільки радикальним шляхом», - сказав Президент.

Він додав, що у цій сфері необхідно кардинально змінювати всю систему.